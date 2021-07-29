Международный арбитраж принял решение отсудить у РФ $5 млрд по делу ЮКОСа

Об этом пишет Global Arbitration Review.



Международный арбитраж вынес окончательное решение по делу Yukos Capital Sarl против России в пятницу, 23 июля.



Суд определил, что Россия незаконно экспроприировала займы, выданные Yukos Capital своей бывшей материнской компании, и не дала осуществиться правосудию по этому делу в российских судах.



Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году (применяла временно, но не ратифицировала).

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и сначала требовала компенсации от государства на $13 млрд. Это одно из дел так называемой второй волны, отличающиеся от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на $60 млрд через нидерландские суды.

Как сообщалось, в июляе 2014 года третейский суд в Гааге признал экспроприацией действия России в отношении ексвласникив компании ЮКОС, объявленной банкротом 2006 года. В 2015 году окружной суд Гааги отменил это решение. Апелляционный суд Гааги снова удовлетворил жалобу бывших акционеров, и постановил, что РФ выплатить им $50 млрд. Россия обжаловала решение суда, впрочем во время предварительного рассмотрения попросила приостановить его выполнение. Претензии к России выдвинули Group Menatep Limited - Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Ltd.



В декабря 2020 года Конституционный суд России принял постановление, в котором фактически разрешил правительству РФ не выполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате многомиллиардных компенсаций акционерам ЮКОСа.