Международный аэропорт "Борисполь" получит нового директора

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



"По результатам открытого конкурса наблюдательный совет государственного предприятия Международный аэропорт" Борисполь "определила Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что до избрания на должность Дубревского два года работал директором коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье".



Он также имеет 15 лет опыта работы в сфере управления авиаинфраструктуру. В частности, в разные периоды он работал в компаниях LufthansaAG, КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева", "Международный аэропорт Рас-эль-Хайма" (ОАЭ).



По словам министра инфраструктуры, среди первоочередной задач для нового директора аэропорта "Борисполь" - улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Также важным является восстановление работы аэропорта в докарантинних показателей.



"Также отмечу, что мы наконец начать более ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как о стране. И мы - это не онлайн-казино", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.



В то же время, председатель наблюдательного совета аэропорта Владимир Жмак подчеркнул, что в сфере государственных услуг международный аэропорт "Борисполь" должен стать "эталоном подражания для национальных предприятий", прежде всего - по обеспечению комфорта и безопасности путешествующих.

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