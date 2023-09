Международные спонсоры войны: НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков. В чем причина

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Среди греческих компаний-перевозчиков, статус которых в перечне международных спонсоров войны приостановили, оказались: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Указано, что соответствующее решение принято по результатам переговоров о сотрудничестве с РФ, которые провело НАПК с представителями компаний и правительств стран.

"Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну", - говорится в сообщении.

Эти 6 компаний будут иметь временно приостановленный статус на портале "Война и санкции", в разделе "Международные спонсоры войны". Для дальнейшего исключения из перечня они должны выполнить ряд условий, среди которых:

выход с российского рынка или прекращение бизнеса с РФ;

предоставление реалистичного достижимого в краткосрочной перспективе плана выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;

приостановка всех хозяйственных операций в России с сохранением только формального присутствия, обусловленного лишь сложностями выхода.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня", - подчеркнули в НАПК.