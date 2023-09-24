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Международные соревнования по скелетону и бобслею зимнего сезона 2023/2024 пройдут без россиян

24 сентября, 2023 воскресенье
15:58
Спорт

Российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям по скелетону и бобслею в зимнем сезоне 2023/2024

Об этом написал президент Всеукраинской федерации по бобслею и скелетону Михаил Гераскевич .

Такое решение было принято во время конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

"И, наконец, самая главная новость для всех украинцев - россиян не будет на международных соревнованиях по скелетону и бобслею в сезоне 2023/2024! Мы провели титаническую работу в прошлом году, целый год продолжали эту работу и теперь имеем хороший результат. Поздравляю всех с праздником спорта , в котором не будет места российской пропаганде", – пишет он.

Гераскевич также поделился, что участники Конгресса предложили украинской команде участие в различных программах своих стран  помощи Украине. Кроме того, он рассказал о планах будущего спортивного проекта, цель которого - помочь детям реабилитироваться от пережитых ужасов войны.

"Особое внимание коллег привлек наш проект, который мы начали претворять в жизнь в прошлом году. Речь идет об украинских детях, которые пережили и переживают ужасы войны. Сейчас у нас есть команда из таких детей, и мы делаем все возможное, чтобы они смогли реализовать себя в спорте и принять участие в Зимних юношеских Олимпийских играх 2024 и 2028 годов", - добавил Гераскевич.

  • Кроме того, российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае – они не получили приглашения и не могут квалифицироваться на Олимпиаду.
санкции против России
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