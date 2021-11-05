Международные резервы Украины в октябре выросли почти до $30 млрд, - НБУ
Международные резервы Украины в октябре 2021 года увеличились на 3,3% и составили $29,7 млрд
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, по состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $29,7 млрд. В октябре они выросли на 3,3%, прежде всего, из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке.
В пресс-службе отметили, что динамику резервов в течение октября определяли, в частности, операции по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства в этот месяц составили $1,1 млрд, в том числе $588 млн - транш от Европейской комиссии и $431,9 млн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Одновременно на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $911,7 млн, из которых $685 млн - на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре НБУ уплатил $86,5 млн. в пользу Международного валютного фонда.
В пресс-службе также отметили, что большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало спрос, что позволило НБУ выкупить в резервы $752,2 млн. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал $49,6 млн.
В целом, по данным НБУ, по итогам октября 2021 года объем чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составил $702,6 млн.
Кроме того, переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют увеличила их стоимость на $98,8 млн.
В пресс-службе добавили, что текущий объем международных резервов обеспечивает 3,9 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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