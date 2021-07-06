Международные резервы Украины в июне выросли на полмиллиарда долларов, - НБУ

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли $ 28,35 млн в эквиваленте. В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям НБУ, которые компенсировали погашение внешних долгов и внутренних обязательств государства.



В пресс-службе отметили, что на динамику резервов в течение июня прежде всего влияли операции по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства составляли $ 1 млрд в эквиваленте. В частности, $ 726 млн в эквиваленте - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $995,6 млн в эквиваленте. Из этой суммы $848 млн было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, $80,1 млн - на обслуживание еврооблигаций, а остальные - на выполнение обязательств государства в иностранной валюте.



Кроме того, добавили в НБУ, в июне регулятор уплатил $2,3 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).



В пресс-службе также отметили, что часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты превышало спрос, в частности вследствие роста интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров. Это позволило НБУ пополнить резервы на $682,8 млн. В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривни, которые толкали национальную валюту в сторону понижения, продав $99,5 млн.



В общем, заключили в НБУ, чистая покупка валюты НБУ в июне составила $583,3 млн.



В НБУ также отметили, что стоимость финансовых инструментов вследствие их переоценки уменьшилась на $180,8 млн в эквиваленте.



В пресс-службе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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