Международные резервы Украины в июле выросли до почти $ 29 млрд
Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и составили $ 28,95 млрд в эквиваленте
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, по состоянию на 1 августа 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $ 28,95 млрд в эквиваленте. В июле они выросли на 2,1% в первую очередь благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупки НБУ валюты на межбанковском валютном рынке.
Отмечается, что валютные поступления в пользу правительства за июль составили $ 665, 8 млн, в том числе $ 525, 8 млн - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а $ 140 млн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В то же время, по данным НБУ, на обслуживание и погашение государственного долга в июле было направлено $ 416, 9 млн в эквиваленте, из которых $ 368, 9 млн - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.
В Пресс-служба добавили, что в отдельные дни преимущественно во второй половине месяца предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, в частности через активизацию продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило регулятору пополнить резервы на $ 188 млн. Операции по продаже валюты регулятор не проводил.
Кроме того, добавили в НБУ, стоимость финансовых инструментов вследствие их переоценки за изменения рыночной стоимости и курстив валют выросла на $ 156, 5 млн в эквиваленте.
В пресс-службе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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