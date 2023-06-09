Экономическая ситуация

Как показали результаты ежемесячного опроса предприятий Украины, индекс ожиданий деловой активности в мае 2023 года остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50.5 против 51.5 в апреле. Предприятия строительства существенно по сравнению с другими секторами улучшили оценки и впервые за полтора года ожидали роста своих экономических результатов, учитывая сезонный фактор, постепенное возобновление работы большинства отечественных производителей строительных материалов и оживление спроса: секторальный индекс в мае составил 51.3 (в апреле – 44.9). Предприятия торговли несколько ослабили, но сохранили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая оживление потребительского спроса и замедление инфляции: секторальный индекс в мае составил 52.7 по сравнению с 57.6 в апреле. Предприятия промышленности третий месяц подряд ожидали роста своих экономических результатов благодаря надежному энергоснабжению и новым логистическим путям: секторальный индекс в мае составил 50.4 по сравнению с 50.5 в апреле. Предприятия сферы услуг единственные среди других секторов сохранили негативные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 48.9 по сравнению с 48.8 в апреле.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги. Оценки занятости остаются сдержанными

В целом большинство предприятий, участвующих в опросах, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Респонденты всех секторов, вовлеченных в опрос, не настроены на увеличение общей численности работников. Наименее пессимистические оценки у предприятий сферы услуг.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 06.06.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 4,8 млрд гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 18,4% до 19,75%. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,16%.

По данным Национального банка, с начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 года, правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 318,6 млрд грн, 3,6 млрд дол. США и 1,5 млрд евро. На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлены 318,1 млрд грн, 4,1 млрд дол. США и 1 млрд евро.

По оперативным данным Государственной казначейской службы за январь-май 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 735,7 млрд грн. Среди платежей, взымание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления: 132,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 70,7 млрд грн – налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров; 65,6 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 65,2 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора; 41,4 млрд грн – акцизный налог; 25,4 млрд грн – рентная плата за пользование недрами; 11,8 млрд грн – ввозная и вывозная пошлины. При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 103,4% (+9,9 млрд грн), в целом с Государственной таможенной службой – 102,2% или +9,5 млрд гривен.

Другим важным источником доходов государственного бюджета в январе-мае этого года стали средства, полученные Украиной посредством международной помощи (грантов) – 225 млрд грн. Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-мае 2023 года были Соединенные Штаты Америки (219 млрд грн).

Важным источником доходов государственного бюджета в январе-мае этого года стали средства, полученные Украиной посредством международной помощи (грантов) – 225 млрд грн. Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-мае 2023 года были Соединенные Штаты Америки (219 млрд грн)

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Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-мае 2023 года составили 181,7 млрд грн, из которых 38,5 млрд грн поступили в мае. В целом, по итогам первых пяти месяцев текущего года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступили 1060,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей. За этот период кассовые расходы государственного бюджета составили 1 407,9 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 142,9 млрд грн или 95% от росписи отчетного периода.

За пять месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 341,2 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 401,9 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-май 2023 дефицита в сумме 713, 9 млрд гривен. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – май 2023 составили 738,9 млрд грн, или 87,9% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 80,3 млрд грн (1644,1 млн долл. США и 504,9 млн евро). Из внешних источников привлечено 498,6 млрд грн.

Валютный рынок

Уменьшение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 457 млн. долларов США (по сравнению с 432 млн. долларов неделей ранее).

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. Так, на 1 июня 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд дол. США, увеличившись за месяц на 4%.

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. Так, на 1 июня 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд дол. США, увеличившись за месяц на 4%

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,3 млрд дол. США, из которых 1,6 млрд дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС; 1,25 млрд дол. США – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); 1,1 млрд дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа; 0,4 млрд дол. США – от Всемирного банка. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 842,2 млн дол. США, из которых 742,3 млн дол. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 30,1 млн дол. США – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн дол. США.

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В мае 2023 года Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке 1 962,9 млн дол. США и выкупил в резервы – 63,3 млн дол. США. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до 1 899,6 млн дол. США. Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и через "зерновой коридор". В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился почти до 640 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности по-прежнему выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшают объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

По результатам опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком в мае 2023 года, респонденты продолжали улучшать собственные оценки текущего состояния финансового сектора. Баланс ответов (+11%) приобрел положительное значение впервые с начала полномасштабной войны. Почти треть участников опроса оценили текущее состояние финсектора как хорошее, только 9% руководителей оценили его ниже удовлетворительного. Второй опрос респонденты улучшают собственные оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям. Так, за последние полгода значительно уменьшилась доля респондентов, оценивших устойчивость финансового сектора как низкую или очень низкую. Зато более половины финучреждений считали устойчивость финсектора средней.

За последние полгода значительно уменьшилась доля респондентов, оценивших устойчивость финансового сектора как низкую или очень низкую. Более половины финучреждений считали устойчивость финсектора средней.

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Неизменным остается мнение респондентов только относительно основного риска – война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы. Фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы вернулся во второе место среди ведущих рисков. Респонденты также отмечали повышение за последние полгода рисков ненадлежащей защиты прав кредиторов и инвесторов, качества человеческого капитала в финсекторе, а также политической и социальной ситуации в стране. В целом склонность финучреждений к риску за последние полгода несколько повысилась. Об этом отчитывалась треть респондентов. Ни один из опрошенных не сообщил об уменьшении риска аппетита за последние шесть месяцев.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 365 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн., из которых около половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 28 тысяч на общую сумму более 113 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, торговли и производства, а также промышленной переработки.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.