Международные резервы Украины превысили $30 млрд, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что международные резервы Украины превысили сумму в $30 млрд
Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, Украина достигла макроэкономической стабильности, о чем свидетельствуют данные НБУ.
"По данным Национального банка международные резервы Украины превысили $30 млрд. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в 6 раз и составили 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября", - написал Шмыгаль.
Он также добавил, что в государственный бюджет поступило больше, чем планировалось.
"Кроме того, в государственный бюджет за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 млрд грн больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году. Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни ", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, в январе 2021 года в НБУ сообщили, что международные резервы Украины достигли рекордных за почти восемь лет $29 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное