Международные резервы Украины превысили $30 млрд, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, Украина достигла макроэкономической стабильности, о чем свидетельствуют данные НБУ.

"По данным Национального банка международные резервы Украины превысили $30 млрд. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в 6 раз и составили 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября", - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что в государственный бюджет поступило больше, чем планировалось.

"Кроме того, в государственный бюджет за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 млрд грн больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году. Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни ", - отметил Шмыгаль.