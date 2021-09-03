Международные резервы Украины на начало сентября превысили $ 30 млрд
Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября превышают $ 30 млрд после выплаты $ 1,3 млрд по еврооблигациям
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Николайчука, международные резервы Украины после выплаты более $ 1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $ 30 млрд.
"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - цитирует агентство слова Николайчука.
Он также отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а корпоративный сектор и население не является закредитоваными, в отличие от многих других стран.
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