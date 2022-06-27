Международные платежи без комиссии: PayPal продлил льготный период для украинцев до сентября
Украинцы смогут продолжить пользоваться международными переводами PayРal до сентября 2022 года
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмм.
"PayРal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года", - написал он.
За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 млн, отметил он.
Следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов, добавил министр.
"Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", – пояснил он.
- Напомним, PayPal начал работу в Украине в марте 2022 года.
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