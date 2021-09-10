Международные партнеры выдвинули кандидатов на должности экспертов в комиссии при ВСП и ВККС

Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, ОБСЕ и Европейского банка реконструкции и развития, передает ЕП .

Партнеры напоминают, что приветствуют изменения в законодательстве, которые ввели независимые отборочные комиссии для выбора и проверки лиц при временном участии международных экспертов.

"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списка международных экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей. Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержку ключевых реформ ", - говорится в заявлении.

Партнеры отметили, что временное участие международных экспертов в проверке и отборе членов ВККС и ВСП поможет восстановить доверие к судебной системе, бороться с "круговой порукой" в системе, и судебная реформа была одним из требований Революции достоинства.

"Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявление четких требований представления заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом", - говорится в заявлении.

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