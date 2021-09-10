Международные партнеры выдвинули кандидатов на должности экспертов в комиссии при ВСП и ВККС
Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей
Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, ОБСЕ и Европейского банка реконструкции и развития, передает ЕП .
Партнеры напоминают, что приветствуют изменения в законодательстве, которые ввели независимые отборочные комиссии для выбора и проверки лиц при временном участии международных экспертов.
"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списка международных экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей. Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержку ключевых реформ ", - говорится в заявлении.
Партнеры отметили, что временное участие международных экспертов в проверке и отборе членов ВККС и ВСП поможет восстановить доверие к судебной системе, бороться с "круговой порукой" в системе, и судебная реформа была одним из требований Революции достоинства.
"Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявление четких требований представления заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом", - говорится в заявлении.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное