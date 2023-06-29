Международные партнеры поддержали Украину в целом на €170 млрд: кто дал больше всего
Международные партнеры выделили для Украины около 170 млрд евро. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств и международных организаций
Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, передает пресс-служба Минреинтеграции.
Донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институции, МВФ и Всемирный банк. Приблизительно половину всей помощи составляет финансовая поддержка, 40% – военная, остальные – это гуманитарная поддержка.
"Наибольшую военную поддержку Украина получила от Соединенных Штатов. Сумма военной помощи от американских партнеров уже превысила 43 млрд. евро", - говорится в сообщении.
Европейский Союз стал лидером по оказанию финансовой помощи.
В список доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.
- В марте Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $411 млрд.
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