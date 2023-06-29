Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институции, МВФ и Всемирный банк. Приблизительно половину всей помощи составляет финансовая поддержка, 40% – военная, остальные – это гуманитарная поддержка.

"Наибольшую военную поддержку Украина получила от Соединенных Штатов. Сумма военной помощи от американских партнеров уже превысила 43 млрд. евро", - говорится в сообщении.

Европейский Союз стал лидером по оказанию финансовой помощи.

В список доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.