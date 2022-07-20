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Международные партнеры доверяют Украине по поставкам и использованию оружия, - нардеп Умеров

20 июля, 2022 среда
16:24
война с Россией

Глава специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения Рустем Умеров сообщил, что Украина разрабатывает внутренние механизмы учета и контроля над оружием

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас есть свои механизмы поставки и использования оружия, которое нам предоставляют международные партнеры. Международные партнеры нам доверяют и никаких вопросов по оружию у них не возникает. Есть провокации, устроенные некоторыми странами, поддерживаемыми Российской Федерацией. Россия в марте потратила $300 млн на антиукраинскую пропаганду. В первую очередь мы защищаем свою страну. Поэтому нам нужен собственный механизм использования и поставки оружия", - пояснил Умеров.

Умеров рассказал, что специализированная комиссия Верховной Рады работает со всеми ветвями оборонной отрасли Украины.

"До сегодняшнего дня не было никаких вопросов использования оружия, которое нам передают наши союзники. Мы сотрудничаем со всеми ветвями оборонной отрасли Украины. И там ведется полный учет использования международной технической помощи Украине. Некоторые партнеры едут в Украину и видят куда и как используется их помощь. Поэтому вопросов сейчас никаких нет. Однако нам нужно все равно разрабатывать механизмы учета и контроля над оружием", - добавил он.

  • 14 июля в Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины.
  • 16 июля в ГУР МО Украины сообщили, что спецслужбы России в странах Восточной Европы имеют задачу - агенты должны отчитываться о маршрутах поставки оружия в Украину

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