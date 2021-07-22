Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной, - Порошенко о "Северном потоке-2"

Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он подчеркнул - президент Зеленский должен ехать в Вашангтону с поддержкой и оппонентов действующей власти, так и гражданского общества, экспертной среды, а также международных друзей Украины.



"Как государственника, как пятого президента Украины, как, впрочем лидера демократической патриотической оппозиции, меня не может не беспокоить так называемая договоренность между США и Германией по Северного потока - 2. Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам Северный поток - 2, теперь мы получаем два - прибавилось американо-германское взаимопонимание. Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины ", - констатирует пятый Президент.



"Это мы все уже проходили и больше не верим. Не буду напоминать о том, что "Северный поток - 2" - это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всей трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне. Задача Украины, совместно с нашими партнерами в Восточной Европе, прежде всего стран Балтии и Польши, на уровне парламентов, в том числе Конгресса США, четко и твердо об этом напомнить. Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель ", - считает Порошенко.



"Последнее дело сегодня Киеву обвинять кого-то из них. То ли в измене наших интересов. То ли в сдаче Украины российском агрессору. Все это ровно то, чего хотят в Москве - чтобы мы через этот проклятый "Северный поток - 2" все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца ", - убежден Порошенко.



"Пока не завершено строительство "Северного потока - 2", пока не сертифицирован весь газопровод, пока им не пошел газ - ничего не потеряно. Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна на перспективу запуска "Северного потока - 2". Которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Которая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас будет в конце августа ", - отмечает Петр Порошенко.



"Президенту Зеленскому надо ехать в Вашингтон и жать руку президенту Байдену. Обязательно. Но ехать туда он должен, имея за спиной поддержку партнеров, которым не все равно, будет или нет "Северный поток 2"; друзей Украины, будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода";

гражданского общества и экспертной среды в Украине, имеет в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности;

а также поддержку оппонентов действующей власти, могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны быть объединены общей целью недопущения "Северного потока - 2".

"Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99% или 99,9%, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности, готовности коллективного Запада противодействовать коррупционным действиям Кремля", - отмечает лидер партии " Европейская Солидарность ".