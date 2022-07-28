Международные организации выплатили украинцам уже более 10 млрд грн денежной помощи из-за войны, - Розенко
Международные организации с начала полномасштабной войны предоставили украинцам более 10 млрд грн денежной помощи
Об этом рассказал в эфире Еспресо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.
Мы неделю назад начали выплату вынужденным переселенцам и малозащищенным слоям населения и первые средства на их счета уже поступили. время выплачено более 10 млрд грн", – сказал он.
Розенко объяснил, что это деньги доноров и разнообразные программы, которые помогают украинцам именно денежными средствами.
"10 млрд грн - это лишь наличные средства, не включая гуманитарную помощь. На получение этой помощи можно записаться через ресурс "Епомощь". С другой стороны, будьте осторожны, вокруг этих программ есть мошеннические схемы - звонят аферисты и требуют персональные данные граждан , паспорта, номера карт и коды. Ни в коем случае никому этого давать нельзя. Можно также обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы оформить помощь", - подытожил он.
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