Международные организации выплатили украинцам уже более 10 млрд грн денежной помощи из-за войны, - Розенко

Об этом рассказал в эфире Еспресо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.

Мы неделю назад начали выплату вынужденным переселенцам и малозащищенным слоям населения и первые средства на их счета уже поступили. время выплачено более 10 млрд грн", – сказал он.

Розенко объяснил, что это деньги доноров и разнообразные программы, которые помогают украинцам именно денежными средствами.

"10 млрд грн - это лишь наличные средства, не включая гуманитарную помощь. На получение этой помощи можно записаться через ресурс "Епомощь". С другой стороны, будьте осторожны, вокруг этих программ есть мошеннические схемы - звонят аферисты и требуют персональные данные граждан , паспорта, номера карт и коды. Ни в коем случае никому этого давать нельзя. Можно также обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы оформить помощь", - подытожил он.