Международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ЮНИСЕФ, вывезли свой персонал из Украины перед российским вторжением, - Черныш
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 2016-2019 гг Вадим Черныш сообщил, что международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ЮНИСЕФ вывезли из Украины свой персонал перед российским вторжением, который должен заниматься гуманитарными вопросами
Эксминистр рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"К сожалению, некоторые международные организации перед вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года вывезли свой персонал, который должен заниматься гуманитарными вопросами", - отметил Черныш.
Экс-министр сообщил, что среди таких организаций были Красный Крест, ООН, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, ЮНИСЕФ и другие.
"Поэтому операционно запуститься сейчас им очень сложно. Маркированный транспорт, флаги, маркированная продукция. Неготовность всей системы к срочным действиям – это огромная проблема", – добавил Вадим Черныш.
- Напомним, Россияне превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концлагеря, где голодает мирное население, что является пыткой и нарушением международных документов по защите прав человека, - Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное