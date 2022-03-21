Международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ЮНИСЕФ, вывезли свой персонал из Украины перед российским вторжением, - Черныш

Эксминистр рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"К сожалению, некоторые международные организации перед вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года вывезли свой персонал, который должен заниматься гуманитарными вопросами", - отметил Черныш.



Экс-министр сообщил, что среди таких организаций были Красный Крест, ООН, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, ЮНИСЕФ и другие.



"Поэтому операционно запуститься сейчас им очень сложно. Маркированный транспорт, флаги, маркированная продукция. Неготовность всей системы к срочным действиям – это огромная проблема", – добавил Вадим Черныш.

Напомним, Россияне превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концлагеря, где голодает мирное население, что является пыткой и нарушением международных документов по защите прав человека, - Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.