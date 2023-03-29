Об этом информирует Дмитрий Лубинец в интервью РБК-Украина .

"Я был удивлен, потому что во время встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянной координаторкой системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. А также они не демонстрировали подобные факты", - комментирует омбудсмен выводы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Уполномоченный отмечает, что заявление организации о нарушении страной прав пленных РФ не соответствует действительности.

"Вредить это нам может тем, что такими отчетами международные организации ставят знак равенства между агрессором и жертвой. Это на нас напали. Впрочем, Украина придерживается Женевских конвенций и норм международного права, мы открыты для любых проверок, чего не скажешь о россиянах. Жертва не равно агрессору, это нужно четко понимать", - уверяет Лубинец.

Напомним, 24 марта уполномоченный ВРУ по правам человека прокомментировал доклады Мониторинговой миссии ООН, в частности о нарушении прав РФ и Украины. Он отметил, что выводы миссии подтвердили, что РФ совершает массовые преступления на территории Украины, нарушая права человека и нормы гуманитарного права. Однако были выдвинуты утверждения, что Украина нарушает права военнопленных.