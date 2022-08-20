Международные организации передадут на Восток и Юг Украины 25 карет скорых
Международные благотворительные организации в ближайшие недели передадут 25 скорых во фронтовые и прифронтовые регионы Украины
Об этом сообщили в Минздраве .
Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко на встрече с представителями международных организаций Rotary Club и Ukraine Friends рассказал, что за время полномасштабной войны Украина получила 343 карета скорых в рамках гумдопомощи. По его словам, медтранспорт наиболее нужен на Юге и Востоке страны, ведь здесь россияне ежедневно обстреливают и увлекают его.
"С момента полномасштабного вторжения россияне уже повредили и захватили более 430 автомобилей скорой помощи. Поэтому сегодня Минздрав привлекает помощь от международных партнеров, чтобы оперативно пополнять автопарк для бригад "экстренки", работающих в регионах, причастных к линии фронта. Вскоре в Украину приедут еще 25 автомобилей от благотворителей и будут помогать нашим медикам спасать жизнь украинцев", - подчеркнул Алексей Яременко.
В Минздраве отметили, что за время полномасштабного вторжения РФ организация Ukraine Friends передала Украине многочисленные резингрузы, в том числе важные медикаменты, расходные материалы и тактические аптечки.
- В июне Минздрав в течение недели получил 38 тонн лекарств и 22 скорых.
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