Международные организации не имели рычагов влияния, чтобы обеспечить безопасность защитников Азовстали, - вице-президент Красного Креста Украины Розенко

Об этом в комментарии Еспресо отметил вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко.

Поэтому он считает неуместным обвинение ООН и Международного комитета Красного Креста в несоблюдении гарантий по защитникам Мариуполя. Тем более, говорит Розенко, что никто точно не говорит, что и как должны были гарантировать международные организации. И брали ли на себя какие-либо гарантии вообще.

"Что означает слово "гарантии"? Это обязательства сторон, которые должны выполнить определенные действия (или удержаться от определенных действий) за определенный промежуток времени. По телевизору можно сказать все, что угодно, рассказывая красивые истории и расставляя любые политические акценты. Но гарантии – это прежде всего документ с обязанностями сторон, и украинское общество не имеет сегодня информации о том, брали ли на самом деле ООН и МККК на себя какие-либо обязательства. Мы слышим слова - в основном слова политиков или экспертов, приближенных к той или иной политической силе. Мне же не хотелось бы заниматься политикой, а прежде всего видеть фактаж", – говорит Розенко.

В качестве примера он приводит "зерновые соглашения" в Стамбуле, где стороны достигли договоренностей, обнародовав подписанные соглашения.

"В Стамбул прилетел генеральный секретарь ООН Гутерреш, там был независимый посредник – президент Турции Эрдоган. Украина и Россия подписали публичный документ, в котором четко определили, кто и какие обязательства берет на себя, а также кто гарантирует выполнение этих обязательств. Более того – потом документ об этих зерновых соглашениях и эти гарантии были обнародованы в СМИ, поэтому мы сегодня четко знаем и понимаем, что документ есть, гарантии предоставлены, теперь мы видим, что какая-то сторона гарантии выполняет, какая-то не выполняет – четко понятно к кому можно предъявлять претензии", – объясняет вице-президент Красного Креста Украины.

В случае гарантий по азовцам, говорит Розенко, официальные лица не предлагают никакой конкретики, ограничиваясь общими фразами о гарантиях.

"Даже когда кто-то говорит, что "они взяли на себя гарантии", сразу возникают вопросы. Какие гарантии? В чем они заключаются? Что именно должен сделать ООН или МККК, чтобы обеспечить выполнение этих гарантий? И у меня просто создается такое впечатление, что кто-то просто хочет (сознательно или несознательно) "отмазать" Россию от всей этой истории, потому что на самом деле, если брать международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию, касающуюся обращения с военнопленными, то там четко написано и определено, кто гарантирует жизнь, здоровье и надлежащие условия пребывания для военнопленных - это не ООН, не Красный Крест или другие международные организации. Ответственность берет на себя исключительно сторона, которая взяла этих военнослужащих в плен. Попытки найти кого-то другого, кто якобы давал гарантии - это пмопытки снять ответственность с РФ. Не может третья сторона, кто бы это ни был, гарантировать жизнь, здоровье и нормальные условия пребывания в тюрьме, на той территории, которую она не контролирует, к которой нет доступа у международных организаций", – подчеркнул Павел Розенко.

Напомним, 16 мая защитников Азовстали в Мариуполе "эвакуировали" в оккупированные Новоазовск и Оленовку. Вице-премьер Вирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния.

Владимир Зеленский заявил, что посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция, Красный Крест и ООН.

19 мая сайт Международного комитета Красного Креста сообщал, что МККК регистрирует военных, покидающих Азовсталь.

5 июля спикер МККК в Украине Александр Власенко заявил, что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако прямо не ответил на вопрос, посещает ли МККК военнопленных.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 были ранены.

В тот же день СБУ, ВСУ и разведка обнародовали совместное обращение с требованием к ООН и Красному Кресту приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке.

Пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила, что представителей МККК не допустили на место теракта в Оленовке.

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