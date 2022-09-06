Об этом заявила на брифинге в Медиацентре адвокат защитников Мариуполя Анна Калинчук.

Офис Генпрокурора внес сведения в единый реестр досудебных расследований. Правоохранители собирают факты и устанавливают обстоятельства происшествия в оленовской колонии.

"Это наше внутреннее расследование. Наряду с этим, мы услышали от ООН, что была создана миссия, которая, возможно, займется установлением фактов событий в Оленовке. Причем, миссия не будет наделена полномочиями сбора доказательств, исключительно установлением фактов", – сказала Калинчук.

Цель создания миссии ООН правозащитники не понимают.

"Факт единый, в установлении не нуждается, - это целенаправленное убийство Россией украинских защитников, сокрытие пыток и факт специальной информационно-психологической операции, направленной на население Украины", - рассказывает адвокат.

Адвокат подчеркнула, что Красный Крест ни разу не был в Оленовке после теракта. Это указывает на несостоятельность организации работы на практике.

"Международный комитет Красного Креста должен задавать вопросы России, что агрессор делает для реализации Международного гуманитарного права. И требовать от них соблюдения Женевских конвенций. Россия же после страшного преступления продолжает сидеть за одним столом с цивилизованными странами", - добавила правозащитница.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о местонахождении брата. Вероятно, пленные воины могли находиться в оккупированной Оленовке, она обратилась к Красному Кресту с просьбой предоставить больше сведений.

23 августа стало известно, что Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

24 августа Совет безопасности ООН проводил заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать военное преступление РФ в Оленовке и миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.

В связи с военным преступлением, совершенном Россией на территории временно оккупированного населенного пункта Оленовка Донецкой области, Верховная Рада Украины опубликовала обращение к мировому сообществу, международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств.

Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались украинские пленные.

Россия объявила "Азов" террористической организацией. После массового убийства защитников Мариуполя в Оленовке наш враг нащупал чувствительную общественную мозоль — и будет давить на него активнее. Наши пленники становятся элементами политического шантажа и требования капитулировать немедленно.

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