Международные компании Michelin Group, Bayer и Baker McKenzie прекращают сотрудничество с Россией
Французский производитель шин Michelin Group, германская фармацевтическая компания Bayer и юридическая компания США Baker McKenzie выходят из рынка РФ
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Дефолт приближается. Постепенно Россия оказывается в экономической изоляции не только из-за бойкотирования агрессора мировыми брендами, но и из-за отказа мира от российской нефти и газа", - говорится в сообщении.
По данным Центра, из-за войны против Украины с российского рынка идет одна из крупнейших юридических компаний мира из США Baker McKenzie и ведущий производитель шин Michelin Group. Также приостановила рекламу и инвестиции в Россию, однако пока продолжает поставлять в РФ лекарства и детскую продукцию фармацевтическая компания Bayer.
- Напомним, Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам несколько международных компаний, продолжающих свою работу в России.
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