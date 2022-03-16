Международные компании Michelin Group, Bayer и Baker McKenzie прекращают сотрудничество с Россией

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.



"Дефолт приближается. Постепенно Россия оказывается в экономической изоляции не только из-за бойкотирования агрессора мировыми брендами, но и из-за отказа мира от российской нефти и газа", - говорится в сообщении.



По данным Центра, из-за войны против Украины с российского рынка идет одна из крупнейших юридических компаний мира из США Baker McKenzie и ведущий производитель шин Michelin Group. Также приостановила рекламу и инвестиции в Россию, однако пока продолжает поставлять в РФ лекарства и детскую продукцию фармацевтическая компания Bayer.

Напомним, Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам несколько международных компаний, продолжающих свою работу в России.