Международные эксперты опубликовали новые доказательства вооруженной агрессии против Украины
Международная неправительственная организация "Исследователи оружия конфликтов" опубликовала новые подтверждения вооруженной агрессии РФ против Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине". Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении СБУ.
Специалисты изучили большой объем данных о вооружениях и боеприпасах российского производства. В частности, исследовали десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.
В СБУ добавляют, что такое исследование имело целью донести международному сообществу объективную и беспристрастную информацию о характере и происхождении оружия в восточных областях Украины.
Отмечается, что экспертам из Conflict Armament Research собирать информацию о вооружении помогали Минобороны Украины, МВД, Офис Генпрокурора, Нацгвардия, Нацполиция и Государственная пограничная служба Украины.
СБУ планирует совместно с МИД Украины распространять доказательства незаконной поставки вооружения и военной техники в Украину из РФ.
Как сообщается, организацию Conflict Armament Research создали в 2011 году для сбора и анализа информации об оружии, которое используют в вооруженных конфликтах по всему миру.
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