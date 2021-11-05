Международные эксперты опубликовали новые доказательства вооруженной агрессии против Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине". Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении СБУ.

Специалисты изучили большой объем данных о вооружениях и боеприпасах российского производства. В частности, исследовали десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

В СБУ добавляют, что такое исследование имело целью донести международному сообществу объективную и беспристрастную информацию о характере и происхождении оружия в восточных областях Украины.

Отмечается, что экспертам из Conflict Armament Research собирать информацию о вооружении помогали Минобороны Украины, МВД, Офис Генпрокурора, Нацгвардия, Нацполиция и Государственная пограничная служба Украины.



СБУ планирует совместно с МИД Украины распространять доказательства незаконной поставки вооружения и военной техники в Украину из РФ.

Как сообщается, организацию Conflict Armament Research создали в 2011 году для сбора и анализа информации об оружии, которое используют в вооруженных конфликтах по всему миру.