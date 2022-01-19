Международные авиакомпании приостанавливают некоторые рейсы в США: опасаются влияния 5G на работу авиационного оборудования

Об этом сообщает CNN.



Как известно, авиакомпания Emirates объявила о приостановке полетов в девять аэропортов США: Бостон, аэропорт О'Хара в Чикаго, аэропорт Форт-Уэрт в Далласе, межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл.



Также компания заверила, что продолжит полеты в нью-йоркский аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, международный аэропорт Лос-Анджелеса и Вашингтонский аэропорт им. Даллеса.



Air India заявила, что приостановит полеты между Дели и Сан-Франциско, Чикаго и аэропортом Кеннеди. Также перевозчик приостановит рейсы из Мумбая в Ньюарк, но продолжит летать в Вашингтон.



В All Nippon Airways и Japan Airlines заявили об отмене некоторых рейсов в Штаты, которые планировалось выполнять на лайнерах Boeing 777. Рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 787.



Lufthansa отменила рейс между Франкфуртом и Майами. Также перевозчик заявил, что заменит самолеты Boeing 747-8 на 747-400 на рейсы из Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.



В British Airways заявили, что им пришлось "произвести некоторые отмены", поскольку решение перевозчиков отложить активацию новой услуги 5G в некоторых местах не касается всех аэропортов, которые обслуживает авиакомпания.



Другие перевозчики заявили, что пока не отменяли свои рейсы, но следят за ситуацией.



Как отмечает издание, транспортные регуляторы уже выражали беспокойство из-за того, что планировавшаяся версия 5G может мешать работе некоторых приборов самолета. Несмотря на заверения федеральных регуляторов связи и операторов беспроводной связи, эти опасения разделили многие представители авиационной отрасли.



Кроме того, Федеральное авиационное управление обеспокоено тем, что антенны сотовой связи 5G рядом с некоторыми аэропортами могут искажать показания бортового оборудования, предназначенного для информирования пилотов о том, как далеко они находятся от земли. Эти системы используются на протяжении всего полета и считаются важным оборудованием.

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