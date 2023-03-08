Международное сообщество призвало Тбилиси "воздержаться от решений, которые перечеркнут перспективы демократии"
На продолжающиеся в Грузии протесты отреагировали в НАТО, ЕС, в США, Великой Британии и других странах
С заявлениями выступили международные организации, дипломатические ведомства стран и отдельные политики.
Так, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы приняли совместное заявление, призвав парламент Грузии воздерживаться от решений, которые могут взорвать дорогу в Евросоюз и НАТО.
Принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах вызывает серьезные вопросы относительно перспектив демократии в Грузии. Призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы страны и воздерживаться от решений, которые могут подорвать стремление грузинского народа жить в демократической стране, которая идет в Европейский Союз НАТО", – говорится в заявлении, цитируемом информационным порталом Новости - Грузия.
Великобритания призвала власти Грузии учесть оговорки гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров перед тем, как продолжить работу над законопроектом об иностранных агентах.
"Соединенное Королевство разделяет глубокую обеспокоенность наших союзников и партнеров относительно поспешного принятия в парламенте Грузии законопроекта об "агентах иностранного влияния", – говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.
В посольстве подчеркнули, что в случае принятия этот закон "помешает друзьям и стратегическим партнерам Грузии продолжать поддерживать демократическое и экономическое развитие Грузии", напомнив, что закон "направлен на предотвращение донорской поддержки и подавления легитимной деятельности гражданского общества, что противоречит общим ценностям и обязательствам". международным обязательствам, которых мы ожидаем от страны-партнера, и противоречит заявленному стремлению Грузии к евроатлантической интеграции».
О том, что упомянутый закон не способствует евроатлантической интеграции, отметили также НАТО.
"Для Грузии как аспиранта в НАТО важно иметь правильную основу для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Этот проект является шагом назад и не способствует интеграции Грузии в евроатлантические структуры", - написал в твиттере Хавьер Коломина, специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об иноагентах.
- Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте об иноагентах.
- 8 марта Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся в этой стране акции протеста.
- Вечером 8 марта спецназ разогнал новые акции протеста у здания парламента Грузии.
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