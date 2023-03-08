С заявлениями выступили международные организации, дипломатические ведомства стран и отдельные политики.

Так, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы приняли совместное заявление, призвав парламент Грузии воздерживаться от решений, которые могут взорвать дорогу в Евросоюз и НАТО.

Принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах вызывает серьезные вопросы относительно перспектив демократии в Грузии. Призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы страны и воздерживаться от решений, которые могут подорвать стремление грузинского народа жить в демократической стране, которая идет в Европейский Союз НАТО", – говорится в заявлении, цитируемом информационным порталом Новости - Грузия.

Великобритания призвала власти Грузии учесть оговорки гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров перед тем, как продолжить работу над законопроектом об иностранных агентах.

"Соединенное Королевство разделяет глубокую обеспокоенность наших союзников и партнеров относительно поспешного принятия в парламенте Грузии законопроекта об "агентах иностранного влияния", – говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.

В посольстве подчеркнули, что в случае принятия этот закон "помешает друзьям и стратегическим партнерам Грузии продолжать поддерживать демократическое и экономическое развитие Грузии", напомнив, что закон "направлен на предотвращение донорской поддержки и подавления легитимной деятельности гражданского общества, что противоречит общим ценностям и обязательствам". международным обязательствам, которых мы ожидаем от страны-партнера, и противоречит заявленному стремлению Грузии к евроатлантической интеграции».

О том, что упомянутый закон не способствует евроатлантической интеграции, отметили также НАТО.

"Для Грузии как аспиранта в НАТО важно иметь правильную основу для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Этот проект является шагом назад и не способствует интеграции Грузии в евроатлантические структуры", - написал в твиттере Хавьер Коломина, специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии.