Международное сообщество никогда не признает псевдовыборов, - городской глава Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что с 8 по 10 сентября оккупанты проводят в Мариуполе псевдовыборы, хотя на самом деле этот процесс не имеет ничего общего с самими выборами. Все возможные нормы, закрепленные в статье 25 Международного пакта об общественных и политических правах, были нарушены в эти дни.

"Перечислять все казусы и нарушения можно бесконечно долго, начиная от не обустроенных избирательных участков, голосования на улицах, голосования под давлением (ведь весь процесс псевдоголосования происходил под наблюдением военного с оружием), отсутствие каких-либо списков избирателей (а значит это возможность условной группе людей рисовать любые показатели и голосовать хоть на всех участках сразу), в квартирный обход вместе с военными для побуждения к участию в выборах", - говорится в сообщении.

Мэр города Вадим Бойченко уверен, что международное сообщество никогда не признает "выборы" на временно оккупированных территориях.

"Те псевдовыборы, которые сейчас проходят на оккупированной территории, невозможно назвать выборами и волеизъявлением мариупольцев. Никто не может чувствовать себя в безопасности рядом с российскими военными с оружием в руках. Но, несмотря на бешеное давление российской пропаганды, настоящие мариупольцы делают все, чтобы не участвовать". в этом фарсе", - отметил мэр.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН были обсуждены попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Кислица призвал ввести жесткие санкции