Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Уоллеса.

"Риска (окончания западных поставок оружия Украине, - ред.) нет, потому что в отличие от России, которая уже изолировала себя, и мы видели это вчера на голосовании в ООН, им нужна цепь поставок. Большая часть цепей обеспечения оружием находилась не в России. Они доставлялись со всего мира, в том числе из Европы, в частности, действительно, даже из Украины. Часть их цепи поставок была в Украине", - сказал он.

Уоллес пояснил, что между союзниками на Западе действуют процессы закупок, которые, по его словам, будут гарантировать, что международное сообщество сможет продолжать вооружать Украину на годы вперед.

Поэтому западные страны имеют возможность создавать новые цепи обеспечения оружием, а Россия нет, поскольку она изолирована почти от всего мира. По словам министра, он не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы России.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

13 октября СМИ сообщили, что правительство Британии поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS и еще 18 гаубиц.

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