Об этом информирует S&P .

"Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что она реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ", - объясняет агентство такое решение.

CCC-рейтинг означает, что эмитент испытывает трудности с уплатой долговых обязательств и его возможности зависят от благоприятных экономических условий.

Негативный прогноз для долгосрочного рейтинга в иностранной валюте отражает риски обслуживания коммерческого долга Украины, поскольку у правительства есть планы по реструктуризации этого долга.

Однако рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CCC+/C" и "uaBB" по национальной шкале были подтверждены, поскольку государственный долг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз для рейтинга в национальной валюте стабильный.

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Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга запланирована на 8 сентября 2023 года.

Агентство предупреждает, что может снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если оно почти уверено, что коммерческие долговые обязательства будут учтены в процессе реструктуризации госдолга.