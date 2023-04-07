Международное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с негативными прогнозами с CCC+ до CCC
Об этом информирует S&P .
"Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что она реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ", - объясняет агентство такое решение.
CCC-рейтинг означает, что эмитент испытывает трудности с уплатой долговых обязательств и его возможности зависят от благоприятных экономических условий.
Негативный прогноз для долгосрочного рейтинга в иностранной валюте отражает риски обслуживания коммерческого долга Украины, поскольку у правительства есть планы по реструктуризации этого долга.
Однако рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CCC+/C" и "uaBB" по национальной шкале были подтверждены, поскольку государственный долг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз для рейтинга в национальной валюте стабильный.
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Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга запланирована на 8 сентября 2023 года.
Агентство предупреждает, что может снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если оно почти уверено, что коммерческие долговые обязательства будут учтены в процессе реструктуризации госдолга.
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