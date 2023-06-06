Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 5 июня в интервью DW.

Отвечая на вопрос опасения использования немецкого вооружения на территории России, он отметил, что международное право позволяет делать это в целях самообороны.

По его словам, Берлин, как и Вашингтон, всегда подчеркивал, что не хотел бы использовать свое оружие для пересечения российской границы. В то же время он заявил, что союзники полагаются на украинскую сторону.

"Я полностью доверяю нашим украинским партнерам. Украина – надежный партнер, у меня нет никаких свидетельств о противоположном", – сказал он.

По словам Писториуса, прекращение поставок оружия Украине, по сути, означало бы – "давайте завтра покончим с Украиной". "Так что это не решение. Украина – суверенная страна. И Украина должна сама решать, когда придет время для переговоров или для чего-то еще. Это не зависит от нас", - подчеркнул глава МО ФРГ.