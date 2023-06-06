Международное право разрешает Украине использовать западное оружие на территории РФ, - министр обороны Германии
Международное право позволяет Украине использовать западное оружие на территории РФ в целях самообороны
Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 5 июня в интервью DW.
Отвечая на вопрос опасения использования немецкого вооружения на территории России, он отметил, что международное право позволяет делать это в целях самообороны.
По его словам, Берлин, как и Вашингтон, всегда подчеркивал, что не хотел бы использовать свое оружие для пересечения российской границы. В то же время он заявил, что союзники полагаются на украинскую сторону.
"Я полностью доверяю нашим украинским партнерам. Украина – надежный партнер, у меня нет никаких свидетельств о противоположном", – сказал он.
По словам Писториуса, прекращение поставок оружия Украине, по сути, означало бы – "давайте завтра покончим с Украиной". "Так что это не решение. Украина – суверенная страна. И Украина должна сама решать, когда придет время для переговоров или для чего-то еще. Это не зависит от нас", - подчеркнул глава МО ФРГ.
- Напомним, 21 апреля Писториус заявил , что проникновение украинских военных на территорию России является "совершенно нормальными" в столь развязанной РФ полномасштабной войне.
- 5 июня стало известно, что Германия рассматривает возможность пересмотра своей позиции по поставкам западных истребителей в Украину. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.
- Также 5 июня в Бельгии заявили , что переданное оружие Украина может применять только для защиты своих территорий. Страна проверит, не использовалось ли это вооружение в РФ. Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал сложившуюся ситуацию.
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