Об этом сообщает CNN со ссылкой на исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола.

"Когда мы смотрим на последние тенденции и вероятное развитие событий на мировом и европейском газовых рынках, мы видим, что в следующую зиму Европа столкнется с еще более серьезным вызовом. Вот почему правительства должны принять немедленные меры для ускорения повышения энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и тепловых насосов, а также других шагов для структурного сокращения спроса на газ. Это имеет важное значение для энергетической безопасности Европы, благосостояния ее граждан и промышленности, а также для ее перехода на чистую энергию", – сказал Бирол.

Международное энергетическое агентство сообщает, что Европа может столкнуться с несовпадением между спросом и предложением на 30 млрд кубометров голубого топлива для заполнения газохранилищ в 2023 году, если РФ прекратит все трубопроводные поставки и импорт сжиженного природного газа.

Потенциальный дефицит может составлять около половины газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% мощности к началу отопительного сезона 2023-24 годов, добавили в МЭА.

Организация, которая дает анализ и рекомендации по политике глобальной энергетики, заявила, что очень маловероятно, что Россия поставит еще 60 миллиардов кубометров трубопроводного газа в 2023 году. Предупреждает, что российская поставка в Европу может полностью остановиться.

Италия уже больше недели не импортирует газ из РФ. Это впервые с 1974 года.

Ранее еврокомиссар по энергетике заявляла, что Европа готова перезимовать без российского газа.

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