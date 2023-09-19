Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад

Об этом сообщает " Общественное ".

Отмечается, что Европейский языковой союз получил 2023 год Changemaker Award от Международной языковой конвенции за вклад в общество и культуру Песенного конкурса "Евровидение".

Награду присудили в знак признания существенного общественного и культурного влияния "Евровидения" и его приверженности внедрению технологических и цифровых инноваций, способствующих единству, разнообразию и инклюзивности через силу музыки.

"В течение многих лет существования этот конкурс повлек многочисленные положительные изменения: в мире технологий вещания и в обществе в целом. Он стал стартовой площадкой для инноваций в сфере телевидения и радиовещания с тех пор, как представители стран-участников впервые вышли на сцену 1956 года. "Евровидение" стало катализатором социальных изменений в разделенном мире, объединив страны Европы и не только в их стремлении к музыкальной мечте", - отметило жюри Международной языковой конвенции.

Награду получил Мартин Остердаль, исполнительный директор "Евровидения".

"Мы гордимся тем влиянием, которое продолжает осуществлять Песенный конкурс "Евровидение", развлекая зрителей, открывая новых исполнителей и показывая, что в этом постоянно разделенном мире нас всех объединяет музыка", - сказал он.

В сообщении говорится, что "Евровидение-2023" смотрели на пяти континентах. 162 миллиона зрителей присоединились к трем прямым эфирам конкурса, еще миллионы смотрели онлайн, что обеспечило рекордную вовлеченность на диджитал-платформах.