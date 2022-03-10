Международная система денежных переводов Western Union приостанавливает деятельность в России и Беларуси

О решении WU сообщает Financial post, передает Еспресо.TV .

"На протяжении последних недель наши команды работали над тем, чтобы как можно лучше поддерживать наших украинских клиентов, включая миллионы вынужденных переселенцев. Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Western Union поддерживает весь мир в осуждении неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину.

"Все мы разделяем шок, неверие и печаль вокруг этой трагедии и гуманитарной катастрофы. Наши сердца искренни к народу Украины и к нашим коллегам, клиентам, агентам и партнерам, которые пострадали. Мы присоединяемся к международному сообществу, выражая искреннюю надежду на дипломатическое и мирное решение проблемы.В то же время, нашими приоритетами остаются благополучие и безопасность наших сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины, включая растущее количество беженцев, ищущих безопасности", - добавили в компании.

Western Union – мировой лидер в области трансграничного, межвалютного перемещения денег и платежей. Платформа Western Union объединяет более 200 стран и территорий и более 130 валют.

Напомним, 6 марта платежные сети Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакции для граждан России.

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