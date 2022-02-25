Международная сеть хакеров The Anonymous объявила войну России, не работают сайты Минобороны РФ, Кремля и ряд пропагандистских ресурсов

Об этом Anonymous сообщила в Twitter.



"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.

Пока не работают несколько российских сайтов - Минобороны и сайт Кремля, а также пропагандистских ресурсов.

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