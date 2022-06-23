Международная рабочая группа представила дорожную карту финансовых санкций против РФ

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Отмечается, что документ содержит анализ влияния уже введенных ограничений на финансовую систему России, перечень рекомендаций по усилению давления и карту рисков при реализации санкционной политики.



Эксперты рабочей группы определили, что для перехода к новой экономической политике без участия России нужно: наложить полные блокировочные санкции на денежный сектор, разорвать экономические отношения и достичь институциональной изоляции РФ.



Кроме того, специалисты предлагают ужесточить требования к компаниям, которые сотрудничают с Россией для увеличения рыночного и общественного давления и применения вторичных санкций.

6 июня стало известно, что Международная рабочая группа разработала дорожную карту персональных ограничений в отношении чиновников, олигархов и руководителей компаний. По мнению участников рабочей группы, акцент следует сделать на фамилиях тех олигархов, которые пока избежали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.

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