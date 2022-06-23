Международная рабочая группа представила дорожную карту финансовых санкций против РФ
Международная группа Ермака - Макфола представила Дорожную карту финансовых санкций против РФ и рекомендации по усилению давления на государство-агрессора
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Отмечается, что документ содержит анализ влияния уже введенных ограничений на финансовую систему России, перечень рекомендаций по усилению давления и карту рисков при реализации санкционной политики.
Эксперты рабочей группы определили, что для перехода к новой экономической политике без участия России нужно: наложить полные блокировочные санкции на денежный сектор, разорвать экономические отношения и достичь институциональной изоляции РФ.
Кроме того, специалисты предлагают ужесточить требования к компаниям, которые сотрудничают с Россией для увеличения рыночного и общественного давления и применения вторичных санкций.
- 6 июня стало известно, что Международная рабочая группа разработала дорожную карту персональных ограничений в отношении чиновников, олигархов и руководителей компаний. По мнению участников рабочей группы, акцент следует сделать на фамилиях тех олигархов, которые пока избежали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.
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