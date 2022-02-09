Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Казахстан к независимому расследованию нарушений прав человека во время протестов в январе
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана провести внутреннее расследование с участием международных специалистов по серьезным нарушениям прав человека во время протестов в январе 2022 года
Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch .
Правозащитники из организации подчеркнули, что необходимо провести независимое расследование, чтобы убедиться, что результаты будут восприняты как достоверные.
По их словам, перед обнародованием заявления состоялись переговоры между исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди.
"Казахстан объявил о расследовании и создании комиссий для изучения январских событий, но это правительство имеет длительную историю подобных дел, которые не привели к ответственности или справедливости", - сообщил Кеннет Рот.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- 11 января президент Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации ситуации в этом государстве.
- 19 января РФ заявила о выводе "миротворцев" ОДКБ из Казахстана.
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