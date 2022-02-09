Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Казахстан к независимому расследованию нарушений прав человека во время протестов в январе

Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch .



Правозащитники из организации подчеркнули, что необходимо провести независимое расследование, чтобы убедиться, что результаты будут восприняты как достоверные.



По их словам, перед обнародованием заявления состоялись переговоры между исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди.



"Казахстан объявил о расследовании и создании комиссий для изучения январских событий, но это правительство имеет длительную историю подобных дел, которые не привели к ответственности или справедливости", - сообщил Кеннет Рот.

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