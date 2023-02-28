Об этом сообщает пресс-служба Главнокомандующего ВСУ.

"В сегодняшнем телефонном разговоре с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации ее территории", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Залужный актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе путем предоставления многоцелевых боевых самолетов F16.

"Поблагодарил генерала Милли, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку нашего государства в борьбе с непровоцированной и неоправданной агрессией России. Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и держимся обязательно победим", - добавил Главнокомандующий ВСУ.