Международная компания Bayer пожертвовала €1,3 млн для восстановления украинских медучреждений
Немецкая компания "Байер" пожертвовала 1 300 000 евро через UNITED24 на восстановление и оснащение медицинских учреждений Украины
Об этом информирует в телеграмме пресс-служба UNITED24 .
Bayer выделил €1,3 млн для украинских медучреждений.
Часть этих средств, а именно 26 784 628 гривен потратят на капитальный ремонт Черниговского медицинского центра современной онкологии. Заведение пострадало в результате обстрела российских оккупантов.
Еще 10458410 грн пойдет на закупку оборудования для лечения и реабилитации пациентов Института нейрохирургии имени Ромоданова в Киеве.
Сообщается, что Министерство здравоохранения планирует приобрести реабилитационные тренажеры и велотренажеры для раненых.
Справочно. Bayer – это международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Известно, что продукты и услуги направлены на улучшение качества жизни людей.
- 29 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.
- 30 ноября 2022 года на официальной странице глобальной инициативы по поддержке Украины сообщили , что профессиональный боксер Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для украинских больниц.
- 1 декабря 2022 года немецкий дизайнер Вильде анонсировал рождественский сбор через UNITED24 на генераторы для украинских больниц.
- По состоянию на 5 января, благодаря инициативе UNITED24 для нужд системы здравоохранения Украины уже привлечено более миллиарда гривен.
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