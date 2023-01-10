Об этом информирует в телеграмме пресс-служба UNITED24 .

Bayer выделил €1,3 млн для украинских медучреждений.

Часть этих средств, а именно 26 784 628 гривен потратят на капитальный ремонт Черниговского медицинского центра современной онкологии. Заведение пострадало в результате обстрела российских оккупантов.

Еще 10458410 грн пойдет на закупку оборудования для лечения и реабилитации пациентов Института нейрохирургии имени Ромоданова в Киеве.

Сообщается, что Министерство здравоохранения планирует приобрести реабилитационные тренажеры и велотренажеры для раненых.

Справочно. Bayer – это международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Известно, что продукты и услуги направлены на улучшение качества жизни людей.

29 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.

30 ноября 2022 года на официальной странице глобальной инициативы по поддержке Украины сообщили , что профессиональный боксер Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для украинских больниц.

1 декабря 2022 года немецкий дизайнер Вильде анонсировал рождественский сбор через UNITED24 на генераторы для украинских больниц.

По состоянию на 5 января, благодаря инициативе UNITED24 для нужд системы здравоохранения Украины уже привлечено более миллиарда гривен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb