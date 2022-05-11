Об этом сообщил МИД Украины .

"Министерство иностранных дел Украины приветствует заявления Европейского Союза от имени 27 государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии с категорическим осуждением кибератак, осуществленных Россией против Украины", - говорится в заявлении.

Международные партнеры назвали кибератаки РФ на инфраструктуру, государственные органы и предприятия Украины безответственностью в глобальном киберпространстве и продолжением полномасштабной войны. Представители страны подчеркнули, что такие действия вредят не только Украине, но всей Европе и другим международным партнерам.

"Такие действия категорически осуждаются международным сообществом. Агрессия России привела к формированию новой антикремлевской международной коалиции, которая будет эффективно противодействовать преступной деятельности России в глобальном киберпространстве. Технологические возможности участников этой коалиции, а также успешный опыт противодействия кибератакам, которые Россия продолжает осуществлять против Украины и ее международных партнеров, дает основания уверенно заявлять, что антироссийская киберкоалиция укрепит функционирование глобального киберпространства", - подчеркнули в МИД Украины.

Украинская сторона выразила готовность привлекать необходимые технологические и индустриальные мощности, а также возможности коалиции для укрепления киберустойчивости и борьбы с дезинформацией, что положительно повлияет на кибербезопасность Европы.

10 мая ЕС обвинил Россию в масштабной кибератаке на спутниковых сетях 24 февраля за час до вторжения в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb