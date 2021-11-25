Международная группа призвала Иран полностью оплатить репарации за сбитие самолета МАУ

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров по репарациям по сбыту рейса PS752", - говорится в заявлении .



Международная группа подчеркнула, что Иран должен выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций в полном объеме и повторно призвала государство к проведению добросовестных переговоров до конца этого года.



Если Иран продолжит избегать переговоров, международная группа будет вынуждена "всерьез рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права".

Напомним, утром 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.

Представители иранской службы спасения обнаружили "черный сундук" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.

11 января 2020 года Тегеран признал, что сбил самолет МАУ, однако это произошло "случайно".

2 февраля 2020 года Владимир Зеленский заявил, что предложенные иранским правительством $80 тыс. компенсации родным погибших – это мало, и Украина будет подавать на Иран в международный суд.