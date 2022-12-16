Международная финансовая корпорация поддержала выделение $2 млрд для украинского бизнеса
Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) поддержал выделение 2 млрд долларов для финансирования украинского бизнеса
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она отметила, что на основе направления программы, поддержанной IFC, является торговое финансирование украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса. Свириденко добавила, что эта поддержка - исключение для Украины, поскольку IFC практически запрещена работа с государственными компаниями.
"Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", - заявила Свириденко.
Также отмечают, что совет директоров IFC одобрил два проекта для частного сектора:
- Для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине.
- Страхование военных рисков (через MIGA) для Райфайзен банка.
"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование инвестиций от MIGA до окончания войны – это положительный знак для многих инвесторов, размышляющих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас", - отметила Свириденко.
Ожидается, что финансирование от IFC мобилизует частный кредитный капитал, поскольку корпорацию обычно финансирует не более 30% стоимости проекта. Таким образом, она вовлекает в финансовый консорциум коммерческие банки и другие микрофинансовые организации. То есть, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составлять более 6 млрд долларов.
Справка: Международная финансовая корпорация (IFC) – часть Группы Всемирного банка. Одним из направлений деятельности корпорации является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами. Украина с 1993 года является членом IFC.
- 30 ноября стало известно, что Всемирный банк за все время полномасштабной войны предоставил Украине 17,8 млрд. долларов экстренной помощи.
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