Об этом информируют на официальной странице МФЖ .

Международная федерация журналистов вместе с украинскими организациями Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ) и Независимым медиапрофсоюзом Украины (НМПУ) призывают правительство пересмотреть новый закон и начать диалог с журналистскими союзами и медиасектором.

"Свобода и плюрализм СМИ в Украине находятся под угрозой в соответствии с законом "О медиа", поданным в парламент в 2020 году и одобренным 13 декабря 2022 года, который усиливает государственный контроль над информацией. Закон наделяет регуляторный орган, Национальный совет по телевидению и радиовещанию , члены которого назначаются президентом и парламентом, более широкими полномочиями в отношении украинского медиапространства", - объясняют в ведомстве.

Согласно принятому закону, подписанному Зеленским 29 декабря, Нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет применять временный запрет работы онлайн-СМИ и потребовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к публикациям без решения суда, выдавать распоряжения редакциям, обязательные к исполнению, корректировать работу операторов кабельного и онлайн-ТВ, а также отменять регистрацию печатных СМИ.

В июле 2022 года, когда Украина получила статус страны-кандидата ЕС, активисты просили власть Украины привести проект медийного законодательства к европейским стандартам свободы СМИ.

13 декабря Национальный союз журналистов Украины в заявлении предупреждал, что свобода слова в Украине находится под угрозой, и названы "чрезмерными" широкие полномочия, предоставленные национальному регулятору: "Закон предусматривает не регулирование медиасферы, а фактически установление отношений подчинения, когда СМИ становятся подконтрольными власти" .

В начале января Независимый медиапрофсоюз Украины заявлял, что закон позволяет монополизировать эфир информационным ресурсам, созданным исключительно государственными СМИ: "Такое фактическое положение вещей не способствует ограничению политического влияния провластной политической силы на СМИ и противоречит принципу плюрализма, что создаст системные проблемы с демократией".

Сообщается, что согласно новому закону аннулирование лицензий и запрет деятельности средств массовой информации может происходить без решения регулятора и суда. Соответственно это лишит роли регулятора, а владельцы прессы становятся политически и экономически зависимыми от решений президента Украины, что является проблемой для демократии.

"Мы крайне обеспокоены авторитарным дрейфом украинской власти по отношению к СМИ и журналистам. Хотя новое законодательство призвано имплементировать европейскую директиву, оно может создать системные проблемы для демократии в Украине, поскольку расширяет государственный контроль над СМИ. Мы призываем правительство переписать закон и начать дискуссию с журналистскими организациями и средствами массовой информации. Не может быть демократии без независимой журналистики", - заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Беллангер.

Верховная Рада Украины 13 декабря 2022 года приняла в целом закон о медиа (№2693-Д).

В тот же день "Европейская Солидарность" заявила , что закон о медиа должен соответствовать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова.

29 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О медиа".

В New York Times 31 декабря 2022 года заявили , что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о медиа может подорвать принципы свободы прессы в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb