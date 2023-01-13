Международная федерация журналистов призывает украинское правительство пересмотреть новый закон о СМИ
Федерация журналистов призывает пересмотреть новый закон о средствах массовой информации, расширяющий контроль правительства в СМИ, ставя под угрозу свободу печати
Об этом информируют на официальной странице МФЖ .
Международная федерация журналистов вместе с украинскими организациями Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ) и Независимым медиапрофсоюзом Украины (НМПУ) призывают правительство пересмотреть новый закон и начать диалог с журналистскими союзами и медиасектором.
"Свобода и плюрализм СМИ в Украине находятся под угрозой в соответствии с законом "О медиа", поданным в парламент в 2020 году и одобренным 13 декабря 2022 года, который усиливает государственный контроль над информацией. Закон наделяет регуляторный орган, Национальный совет по телевидению и радиовещанию , члены которого назначаются президентом и парламентом, более широкими полномочиями в отношении украинского медиапространства", - объясняют в ведомстве.
Согласно принятому закону, подписанному Зеленским 29 декабря, Нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет применять временный запрет работы онлайн-СМИ и потребовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к публикациям без решения суда, выдавать распоряжения редакциям, обязательные к исполнению, корректировать работу операторов кабельного и онлайн-ТВ, а также отменять регистрацию печатных СМИ.
В июле 2022 года, когда Украина получила статус страны-кандидата ЕС, активисты просили власть Украины привести проект медийного законодательства к европейским стандартам свободы СМИ.
13 декабря Национальный союз журналистов Украины в заявлении предупреждал, что свобода слова в Украине находится под угрозой, и названы "чрезмерными" широкие полномочия, предоставленные национальному регулятору: "Закон предусматривает не регулирование медиасферы, а фактически установление отношений подчинения, когда СМИ становятся подконтрольными власти" .
В начале января Независимый медиапрофсоюз Украины заявлял, что закон позволяет монополизировать эфир информационным ресурсам, созданным исключительно государственными СМИ: "Такое фактическое положение вещей не способствует ограничению политического влияния провластной политической силы на СМИ и противоречит принципу плюрализма, что создаст системные проблемы с демократией".
Сообщается, что согласно новому закону аннулирование лицензий и запрет деятельности средств массовой информации может происходить без решения регулятора и суда. Соответственно это лишит роли регулятора, а владельцы прессы становятся политически и экономически зависимыми от решений президента Украины, что является проблемой для демократии.
"Мы крайне обеспокоены авторитарным дрейфом украинской власти по отношению к СМИ и журналистам. Хотя новое законодательство призвано имплементировать европейскую директиву, оно может создать системные проблемы для демократии в Украине, поскольку расширяет государственный контроль над СМИ. Мы призываем правительство переписать закон и начать дискуссию с журналистскими организациями и средствами массовой информации. Не может быть демократии без независимой журналистики", - заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Беллангер.
- Верховная Рада Украины 13 декабря 2022 года приняла в целом закон о медиа (№2693-Д).
- В тот же день "Европейская Солидарность" заявила , что закон о медиа должен соответствовать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова.
- 29 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О медиа".
- В New York Times 31 декабря 2022 года заявили , что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о медиа может подорвать принципы свободы прессы в стране.
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