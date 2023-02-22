Международная федерация журналистов приостановила членство российского профсоюза

Об этом информирует The Guardian.

"IFJ – это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия российского союза журналистов по созданию четырех отделений на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли разногласия между сестринскими союзами", – говорится в заявлении президента IFJ Доминика Прадали.

Сообщается, что в ответ на сообщение Международной федерации глава Союза российских журналистов заявил, что этот шаг нарушает устав МФЖ и нанесет финансовый ущерб мировой организации, поскольку он больше не будет получать значительные членские взносы от России.