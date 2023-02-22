Международная федерация журналистов приостановила членство российского профсоюза
22 февраля МФЖ заявила, что приостановила членство главного журналистского профсоюза России после создания отделения во временно оккупированных регионах Украины
Об этом информирует The Guardian.
"IFJ – это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия российского союза журналистов по созданию четырех отделений на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли разногласия между сестринскими союзами", – говорится в заявлении президента IFJ Доминика Прадали.
Сообщается, что в ответ на сообщение Международной федерации глава Союза российских журналистов заявил, что этот шаг нарушает устав МФЖ и нанесет финансовый ущерб мировой организации, поскольку он больше не будет получать значительные членские взносы от России.
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