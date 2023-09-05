Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Международная федерация плавания допустила к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом

Международная федерация плавания допустила к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом

5 сентября, 2023 вторник
01:22
Спорт

Международная федерация плавания "после длительных обсуждений" разрешила спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в предстоящих соревнованиях по водным видам спорта под нейтральным флагом

Об этом идет речь на сайте федерации.

Там говорят, что россияне и белорусы смогут соперничать как нейтральные по вставленным "строгим критериям". В частности, они не будут выступать под национальными флагами или гимнами. Также к соревнованиям будут допущены только те, кто:

  • не имели контракта с российскими или белорусскими вооруженными силами или другими силовыми структурами;
  • не поддерживали войну России против Украины "явно или скрыто", в частности, если не участвовали в провоенных мероприятиях, не носили символику в поддержку войны, например символ Z.

Кроме того, российские и белорусские пловцы не смогут участвовать в командных соревнованиях, только индивидуально. На одной дистанции в плавании или прыжках в воду будут допущены только по одному "нейтральному" спортсмену.

Также форма таких спортсменов должна быть полностью белой.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

14 августа Гутцайт заявил , что Украина выступит на Олимпиаде-2024, даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Белорусь
санкции против России
Читайте также:
військком
3 сентября, 2023 воскресенье
Мобилизация в Украине: Минобороны обновило список болезней для непригодности
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антин Борковский
3 сентября, 2023 воскресенье
Путин обречен надеяться на эскалацию в войне, - профессор Орешкин
ЗСУ, шеврон з прапором
3 сентября, 2023 воскресенье
За 2022 год на второе и третье высшее образование поступило столько мужчин, что из них можно было бы сформировать 13 бригад ВСУ, - нардеп Бабак
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
01:28
РФ распространяет фейк о якобы массовом заражении ВИЧ среди украинских военных из-за донорской крови от НАТО
00:55
В составе ВСУ погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера
00:27
Поздравляем усилия Турции и ООН: Госдеп о переговорах Эрдогана с Путиным по "зерновому соглашению"
2023, понедельник
4 сентября
22:17
Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украине, - NYT
22:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Тактика активной обороны на юге сыграла злую шутку с российскими войсками. Колонка Сергея Згурца
21:52
Обзор
Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение
21:34
Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"
21:29
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
21:12
Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность"
20:40
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
20:19
В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
20:07
OPINION
Андрей Яницкий
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
20:04
Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ
20:00
В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
20:00
Обзор
Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении
19:53
Эксклюзив
Олаф Шольц
Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
19:40
нефть
В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает
19:38
ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:30
WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания
19:30
Эксклюзив
"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
19:24
В "Шахтере" показали, как "Донбасс Арена" заросла бурьяном в оккупации
19:15
В МИДе анонсировали разговор Эрдогана и Зеленского после встречи президента Турции с Путиным
18:54
Сергей Шойгу
Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зернового соглашения
18:51
Укрпошта снизила стоимость услуг на посылки за границу
18:14
Лидер переворота в Габоне принес президентскую присягу и пообещал свободные выборы
18:03
Гуменюк назвала главные логистические пути врага из Крыма после повреждения Чонгарского моста
18:01
OPINION
Конституционные основы государственной политики в сфере культуры
17:59
Италия готова присоединиться к восстановлению разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе
17:36
электроэнергиия
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
17:28
Обновлено
Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
17:23
В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста
17:19
Обновлено
В Киеве проверили все школы и колледжи после сообщения о минировании
17:11
Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"
16:56
Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"
16:55
Обновлено
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
16:45
Эксклюзив
В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ
16:41
Эксклюзив
Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"
16:33
Обновлено
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
16:32
Обновлено
Комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны
16:21
В Киеве намерены наказывать заведения общественного питания, работающие в комендантский час
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV