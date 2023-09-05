Международная федерация плавания допустила к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом

Об этом идет речь на сайте федерации.

Там говорят, что россияне и белорусы смогут соперничать как нейтральные по вставленным "строгим критериям". В частности, они не будут выступать под национальными флагами или гимнами. Также к соревнованиям будут допущены только те, кто:

не имели контракта с российскими или белорусскими вооруженными силами или другими силовыми структурами;

не поддерживали войну России против Украины "явно или скрыто", в частности, если не участвовали в провоенных мероприятиях, не носили символику в поддержку войны, например символ Z.

Кроме того, российские и белорусские пловцы не смогут участвовать в командных соревнованиях, только индивидуально. На одной дистанции в плавании или прыжках в воду будут допущены только по одному "нейтральному" спортсмену.

Также форма таких спортсменов должна быть полностью белой.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

14 августа Гутцайт заявил , что Украина выступит на Олимпиаде-2024, даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.