Международная федерация кошек ввела ограничения против российских кошек из-за полномасштабного нападения РФ на Украину
Международная федерация кошек (FIFe) ввела ограничения против кошек из России и пообещала поддержку украинским заводчикам из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом Федерация сообщила в фейсбуке .
"Исполнительный совет Международной федерации кошек - FIFe - взволнован и шокирован тем, что армия РФ вторглась в Украину и начала войну. Многие невинные люди погибли, намного больше ранены, а сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы спасти свою жизнь. Мы все можем быть свидетелями разрушений и хаоса, вызванных настоящим беспрецедентным актом агрессии", - говорится в заявлении.
В федерации отметили, что в таких сложных условиях многие хозяева пытаются позаботиться о своих котах, а также выразили радость в связи с поддержкой украинских селекционеров со стороны Польши, Словакии и Молдовы.
"Правление FIFe также решило выделить часть своего бюджета в поддержку животноводов и любителей кошек в Украине, страдающих в нынешней ситуации", - отметили в FIFe.
Федерация проконсультируется с представителем FIFe Украинского фелинологического союза (UFU), а также с участниками FIFe в соседних с Украиной странах по поводу того, как это лучше всего сделать.
"Мы надеемся ради наших украинских друзей, что эта ужасная ситуация будет длиться недолго, и желаем им много мужества и удачи!" - подчеркнули в Международной федерации кошек.
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