Международная федерация хоккея запретила до конца войны участвовать в турнирах сборным РФ и Беларуси
Президент Международной федерации хоккея заявил, что сборные России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям под эгидой IIHF, пока продолжается война в Украине
Об этом информирует президент организации Люк Тардиф ESPN .
"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько времени это будет продолжаться", - говорит Тардиф во время женского чемпионата мира по хоккею.
Российские хоккеисты последний раз соревновались под флагом Олимпийского комитета РФ на Играх в Пекине 2022 года, завершившихся незадолго до вторжения России в Украину. Это привело к тому, что IIHF запретил России и Беларуси участвовать в соревнованиях, а также заставил Финляндию и Латвию принять мужской чемпионат мира, который состоится в следующем месяце, после того, как мероприятие первоначально должно было состояться в Санкт-Петербурге.
"Я понимаю, что иногда есть политическое влияние. Как человек, у меня есть собственное понимание ситуации. Но в должности в IIHF должен принять решение согласно нашему руководству и защищать наши турниры", - добавил Тардиф.
Президент Международной федерации хоккея подчеркивает, что совместные игры с Россией и Беларусью могут быть опасны после того, как IIHF в прошлом месяце сослался на оценки рисков, определив, что позволять этим странам конкурировать не вполне безопасно.
Напомним, 27 мая 2022 года сборные России и Беларуси отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023.
22 марта этого года Международная федерация хоккея продолжила отстранение России и Беларуси от международных соревнований, из-за чего сборные стран-агрессорок пропустят чемпионат мира-2024.
А сборная Словакии отказалась вызвать на чемпионат мира хоккеистов, выступающих за российские клубы.
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