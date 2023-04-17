Об этом информирует президент организации Люк Тардиф ESPN .

"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько времени это будет продолжаться", - говорит Тардиф во время женского чемпионата мира по хоккею.

Российские хоккеисты последний раз соревновались под флагом Олимпийского комитета РФ на Играх в Пекине 2022 года, завершившихся незадолго до вторжения России в Украину. Это привело к тому, что IIHF запретил России и Беларуси участвовать в соревнованиях, а также заставил Финляндию и Латвию принять мужской чемпионат мира, который состоится в следующем месяце, после того, как мероприятие первоначально должно было состояться в Санкт-Петербурге.

"Я понимаю, что иногда есть политическое влияние. Как человек, у меня есть собственное понимание ситуации. Но в должности в IIHF должен принять решение согласно нашему руководству и защищать наши турниры", - добавил Тардиф.

Президент Международной федерации хоккея подчеркивает, что совместные игры с Россией и Беларусью могут быть опасны после того, как IIHF в прошлом месяце сослался на оценки рисков, определив, что позволять этим странам конкурировать не вполне безопасно.

Напомним, 27 мая 2022 года сборные России и Беларуси отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023.

22 марта этого года Международная федерация хоккея продолжила отстранение России и Беларуси от международных соревнований, из-за чего сборные стран-агрессорок пропустят чемпионат мира-2024.

А сборная Словакии отказалась вызвать на чемпионат мира хоккеистов, выступающих за российские клубы.