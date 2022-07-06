Международная федерация хоккея отклонила апелляцию на отстранение РФ и Белоруссии

Об этом сообщает Inside the Games .

Сборная России и Беларуси не смогли принять участие в ЧМ в мае, а РФ не допустят на чемпионат мира среди женщин, который должен начаться в Дании, где они должны были участвовать под флагом Олимпийского комитета России.

В решении об отклонении апелляции комиссия Международной федерации хоккея указана, что это – "политика безопасности", а не санкция. Их Совет имеет полномочия принимать и внедрять политику безопасности в соответствии со своим уставом. Эта политика является "пропорциональной", а не "дискриминационной".

Россияне также пропустят ЧМ-2023 среди мужчин и ЧМ-2023 среди юниоров.

27 мая сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023.

3 июля задержанного за уклонение от службы в армии хоккеиста сборной России Ивана Федотова отправили в воинскую часть в Североморске.

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