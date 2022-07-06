Международная федерация хоккея отклонила апелляцию на отстранение РФ и Белоруссии
Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея отклонила апелляцию на отстранение от соревнований сборных России и Белоруссии
Об этом сообщает Inside the Games .
Сборная России и Беларуси не смогли принять участие в ЧМ в мае, а РФ не допустят на чемпионат мира среди женщин, который должен начаться в Дании, где они должны были участвовать под флагом Олимпийского комитета России.
В решении об отклонении апелляции комиссия Международной федерации хоккея указана, что это – "политика безопасности", а не санкция. Их Совет имеет полномочия принимать и внедрять политику безопасности в соответствии со своим уставом. Эта политика является "пропорциональной", а не "дискриминационной".
Россияне также пропустят ЧМ-2023 среди мужчин и ЧМ-2023 среди юниоров.
- 27 мая сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023.
- 3 июля задержанного за уклонение от службы в армии хоккеиста сборной России Ивана Федотова отправили в воинскую часть в Североморске.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.05
-
EUR
Покупка 35.24Продажа 36.44
- Актуальное
- Важное