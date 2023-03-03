Об этом объявили в пресс-службе Международной федерации гимнастики.

"К сожалению, конфликт в Украине, начавшийся более года назад, продолжается. Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с этим конфликтом, исполнительный комитет Федерации решил подтвердить шаги, предпринятые 26 февраля и 4 марта 2022 года, в частности те, какими белорусским и российским атлетам и должностным лицам, в том числе судьям, не разрешается участвовать в соревнованиях под патронатом Федерации до последующего сообщения», - заявили в пресс-службе.

Кроме того, также отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

"Федерация будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может изменить это решение в зависимости от развития событий", - отмечается в заявлении.