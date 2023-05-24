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Международная Букеровская премия-2023 объявила победителя, им стал болгарский писатель

24 мая, 2023 среда
10:10
Культура

Болгарский писатель Георги Господинов и переводчица Анджела Родель стали лауреатами Букеровской премии за роман "Убежище времени"

Об этом пишет The booker Prizes.

Церемония вручения Международной Букеровской премии прошла 23 мая в лондонском Sky Gardens.

Книга стала первым произведением-победителем премии, опубликованным на болгарском языке.

Отмечается, что роман "Убежище времени" - третий роман Георга Господинова, опубликованного на английском языке.

"Он является наиболее переведенным и международно награжденным болгарским писателем, появившимся после падения коммунизма. Его романы, стихи, эссе, сценарии и графические романы сделали его одним из ведущих голосов европейской литературы", - говорится в сообщении.

Книги Георга Господинова переведены на 25 языков, в том числе на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, датском, польском, турецком, албанском, исландском и других языках.

Сама книга "Убежище времени" рассказывает историю "клиники прошлого", где лечат пациентов с болезнью Альцгеймера. Каждый этаж – это воспроизведение обстановки десятилетней давности, возвращающей пациентов в прошлое. Однако по мере того, как комнаты становятся все более привлекательными, все больше и больше здоровых людей ищут клинику как приют времени, чтобы спастись от ужасов современной жизни.

Справка.

Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

  • Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.
  • Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
  • 7 сентября Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году.
  • 14 марта Международная Букеровская премия объявила длинный список произведений, претендующих на награду в 2023 году.
Мир
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