Международная Букеровская премия-2023 объявила победителя, им стал болгарский писатель
Болгарский писатель Георги Господинов и переводчица Анджела Родель стали лауреатами Букеровской премии за роман "Убежище времени"
Об этом пишет The booker Prizes.
Церемония вручения Международной Букеровской премии прошла 23 мая в лондонском Sky Gardens.
Книга стала первым произведением-победителем премии, опубликованным на болгарском языке.
Отмечается, что роман "Убежище времени" - третий роман Георга Господинова, опубликованного на английском языке.
"Он является наиболее переведенным и международно награжденным болгарским писателем, появившимся после падения коммунизма. Его романы, стихи, эссе, сценарии и графические романы сделали его одним из ведущих голосов европейской литературы", - говорится в сообщении.
Книги Георга Господинова переведены на 25 языков, в том числе на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, датском, польском, турецком, албанском, исландском и других языках.
Сама книга "Убежище времени" рассказывает историю "клиники прошлого", где лечат пациентов с болезнью Альцгеймера. Каждый этаж – это воспроизведение обстановки десятилетней давности, возвращающей пациентов в прошлое. Однако по мере того, как комнаты становятся все более привлекательными, все больше и больше здоровых людей ищут клинику как приют времени, чтобы спастись от ужасов современной жизни.
Справка.
Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
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