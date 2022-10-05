Об этом сообщает официальный сайт IBA .

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и разрешить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт. Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия", – говорится в заявлении ассоциации.

В IBA отметили, что сборные России и Беларуси будут выступать под флагами, а на соревнованиях будут звучать гимны этих стран.

В то же время, IBA разрешила украинским боксерам выступать под национальным флагом на соревнованиях, однако под названием "Украинская команда IBA". 24 сентября IBA решила приостановить деятельность Федерации бокса Украины. Решение было принято 24 сентября, поскольку IBA считает президентом организации Владимира Продивуса, а не Кирилла Шевченко, которого признало руководителем Министерства юстиции Украины.

После этого юниорскую сборную Украины вынудили выступать на чемпионате Европы в Италии под нейтральным флагом. Украинские спортсмены провели акцию протеста против этого решения и отказались от дальнейшего участия в турнире.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.

25 сентября IBA отказалась назначать новые выборы и утвердила Умара Кремлева в должности президента организации.

28 сентября юниорская сборная Украины отказалась от продолжения участия в чемпионате Европы из-за запрета выступать под национальным флагом.

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