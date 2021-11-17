Международная ассоциация легкой атлетики снова отстранила Россию от соревнований
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций снова продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики
Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.
Российских легкоатлетов лишили членства в Международной федерации в ноябре 2015 года из-за антидопинговых нарушений. С тех пор санкции применялись более 15 раз.
Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение российских спортсменов до выполнения всех условий реабилитации. Рекомендация в очередной раз была одобрена.
Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях, но только после получения нейтрального статуса Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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