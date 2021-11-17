Международная ассоциация легкой атлетики снова отстранила Россию от соревнований

Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.



Российских легкоатлетов лишили членства в Международной федерации в ноябре 2015 года из-за антидопинговых нарушений. С тех пор санкции применялись более 15 раз.



Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение российских спортсменов до выполнения всех условий реабилитации. Рекомендация в очередной раз была одобрена.



Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях, но только после получения нейтрального статуса Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

24 февраля стало известно, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация не предоставила российским спортсменам возможности выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb